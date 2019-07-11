Путин озвучил условия встречи с Зеленским в расширенном "нормандском формате": Тщательная проработка, согласие участников и новое правительство в Киеве

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя предложение президента Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата"", - сказал Путин.

"Но, во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь", - сказал он.

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"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил президент РФ.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата, - добавил Путин. - Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке".

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Напомним, ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.