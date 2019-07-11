Суд Евросоюза отменил старые санкции против Януковича и его соратников, санкции 2019 года продолжают действовать

Соответствующее решение суд принял по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины.

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"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", - сказано в пресс-релизе суда ЕС.

Напомним, 4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Андрея Клюева.

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Ранее сегодня пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган предупредила, что суд ЕС может в ближайшее время отменить санкции 2016-2018 гг против Януковича и его соратников.

"Решения суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины. Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и останутся в силе", - отметила она.