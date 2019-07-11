"Вот уж повезло Игорю Валерьевичу", - Бутусов об отсутствии глав ОГА среди предложенных Зеленским под люстрацию

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский заявил сегодня, что собирается люстрировать всех руководителей Украины в 2014-2019-м годах - Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий, народных депутатов Украины и членов Кабинета министров. Забавно, но среди тех, кого собрался люстрировать президент, по его логике должны быть и три его соратника, которых он только что назначил - секретарь СНБО Данилюк был министром финансов, глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичюс был министром экономики, глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев был народным депутатом", - подчеркнул журналист.

"Этот парадокс президент в выступлении почем-то не объяснил. Непонятна вообще фраза насчет люстрации руководства оборонных предприятий. А с какой стати люстрировать, например, директора КБ "Луч" Коростелева, если его предприятие - прибыльное, и успешно вооружает армию, и его ракеты активно закупаются за рубежом? Или список люстрируемых еще будет уточняться? Тот, кто готовил этот текст выступления Зеленскому, почему-то забыл включить в список люстрируемых глав областных государственных администраций. Наверное, в отличие от президента и Кабмина, они ни в чем предосудительном не были замечены. Вот уж повезло Игорю Валерьевичу, так повезло", - отметил Бутусов.

Также читайте: Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, команда Зеленского разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 г. занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.