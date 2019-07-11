Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона

Поединок длился 1 минуту 13 секунд и завершился со счетом 6:1 6:3, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

С Симоной Халеп из Румынии Свитолина ранее пересекалась в различных турнирах уже семь раз. В четырех поединках победу одерживала украинка. Однако на кортах с травяным покрытием соперницы до Уимблдона не встречались.

Долгое время в мировом рейтинге теннисисток WTA Халеп занимала первую позицию, однако в этом году опустилась на седьмую. У Свитолиной пока - восьмое место в рейтинге.

По результатам Уимблдона Свитолина должен подняться на седьмую позицию, а Халеп - как минимум, на четвертую.Читайте на Также Цензор.НЕТ: "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

Финал Уимблдона для женщин состоится в субботу, 13 июля.

В предыдущих раундах Свитолина выбила из турнира австралийку Дарью Гаврилову, россиянку Маргариту Гаспарян, представительницу Греции Марию Саккаре, Петру Мартич из Хорватии, а также Каролину Мухову из Чехии.

Поединок с Симоной Халеп стал первым полуфинальным поединком Свитолиной в турнирах Большого шлема.

Кроме Элины Свитолиной, в нынешнем розыгрыше Уимблдона приняли участие еще три украинские теннисистки. Успешно из них выступила Даяна Ястремская, которой удалось пробиться в четвертый круг. Леся Цукренко и Екатерина Козлова выбыли еще на первой стадии турнира.

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