Ляшко провел встречу с израильским премьером Нетаньяху в Иерусалиме

Политики обсудили вопросы углубления сотрудничества между двумя странами, среди которых - создание зоны свободной торговли между Израилем и Украиной и привлечения израильских компаний к добыче украинского газа, - передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Последнее, по мнению Олега Ляшко, позволит значительно снизить тарифы на коммуналку для украинцев. "Сегодня израильские компании не могут зайти на украинский рынок, там монополия. Какие компании за взятки покупают лицензии, затем перепродают их, а платят за эту коррупцию украинцы. Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине даст возможность снизить цены на газ, создать конкуренцию, отменить монополию коррупционеров и, как следствие - украинцы будут платить меньше за коммуналку ", - отметил Ляшко после встречи.

Совпали позиции израильского и украинского политиков в сфере безопасности: оба против любого внешнего вмешательства в дела страны. "Когда есть внешнее вмешательство - военные конфликты труднее урегулировать. Поэтому для нас чрезвычайно важно восстановить контроль над границей. Так же, как Иран поддерживает палестинских террористов, россияне поставляют оружие для сепаратистов на Донбассе. Чтобы остановить войну - надо убрать российскую технику и оружие, перекрыть границу и поставить там миротворцев, а лучше - наших пограничников. Здесь у Израиляе есть чему поучиться", - рассказал Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ в очередной раз поднял вопрос о признании Кнессетом Израиля Голодомора геноцидом украинского народа и выразил надежду на положительное решение по этому вопросу.

Подводя итоги встречи, Олег Ляшко отметил, что Израиль может стать примером для Украины, как надо бороться за свою независимость, развивать экономику и поддерживать социальные стандарты даже в условиях войны.



