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11.07.19 17:44

Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ

Уволенная Зеленским с должности государственного уполномоченного АМКУ подала исковое заявление в Верховный суд о признании неправомерным и недействительным соответствующего указа президента.

Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот иск не о восстановлении меня в должности. Это иск о независимости Антимонопольного комитета Украины. От Президента Украины, от Правительства и от любого другого высшего должностного лица страны. Я хочу, чтобы мой пример стал мотивацией для тех, кто придет завтра работать в АМКУ, бороться за свое право принимать решения в пользу рядовых украинцев, а не влиятельных монополистов", - отметила Загребельская.

Она сообщила, что в ближайшие дни через автоматическую систему распределения будет определен состав суда, который будет рассматривать дело.

Срок рассмотрения – не более 60 дней со дня открытия производства по делу.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.

Загребельская оспорила в суде увольнение с должности госуполномоченной АМКУ 01

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