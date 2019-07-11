Более 70 музыкантов мирового уровня, понтонный мост и фестивальное пространство, - в Днепре проведут 4 джазовый фестиваль "Джаз на Днепре"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организаторов фестиваля.

В этом году он продлится четыре дня, 18 и 19 июля на городских площадках с бесплатным входом - это сцена "Центральная" (около ТЦ "Пассаж"), "Фестивальная" (Фестивальный причал) и "Charisma" (Екатеринославский бульвар).

Начало концертов на всех трех площадках в 18:30. А 20 и 21 июля будет работать главная сцена, которая традиционно будет размещаться на Монастырском острове. Здесь начало концертов также в 18:30.

Для удобства зрителей организаторы готовят наведение понтонного моста через реку, который будет сконструирован специально к открытию фестиваля, чтобы все желающие смогли добраться до главной сцены на острове кратчайшим путем. Перед мостом надо будет предъявить билет/приглашение или приобрести его на месте.

"За эти годы проведения фестиваля "Джаз на Днепре" можно по праву считать, что это событие занимает достойное место среди музыкальных фестивалей, которые проводятся в Украине. В этом году он стал частью музыкального фестивального проекта "Наш остров". Бюджетное финансирование "Джаза на Днепре" на 40% покрывают расходы фестиваля. Это свидетельствует о том, что у нас мощный пул патриотический меценатов, спонсоров, партнеров, которые его поддерживают", - сказал во время пресс конференции 11 июля председатель правления фонда "Культурная столица" Григорий Гельфер.

В то же время внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин отметил: зрителей в эти четыре дня без преувеличения ожидает непревзойденный музыкальный контент.

"Город Днепр доказал способность генерировать интересные, знаковые события. Мы занимаем выдающееся место на мировой карте джазовых фестивалей. Джазовые звезды, которые приезжают к нам, в восторге от города, жителей, замечательной локации на острове, звука. В целом проект "Культурная столица", в рамках которого все это происходит, - это то обозначен путь, к которому мы все идем и с него не свернем ", - отметил Евгений Гендин.

18 июля на сцене "Центральная" выступят группа "Dixie.Dp.Ua", квартет Романа Арчакова, квинтет Юрия Биленко, группа "Кредо". 19 июля на этой локации будут выступать "Little and" В. Марховского, Группа "Funky Fresh", Александр Любченко и квартет Игоря Кручиненко.

В тот же день на Фестивальном причале джазовое настроение будут создавать новомосковский уличный биг-бэнд, а также танцевальный флешмоб с линди-хопа и свинга. Также выступят бег бэнд Юрия Паламарчука, квартет Павла Сидоренко и трио Бернда Райтера (Австрия).

Кроме того, 19 июля на сцене "Charisma" будут играть немецкий дуэт Честера Харлана и Франца Бауэра, который дополнит днепровская пианистка Ольга Данченко, и трио Бернда Райтера. На нынешний фестиваль посетят более 70 музыкантов, джазовых исполнителей из более десяти стран мира.

По словам Анны Русскевич, арт-директора фестиваля, на главной сцене концертную программу первого дня, 20 июля, открывать коллектив Jazz Sister Cities, потом будет выступать легендарный The Messenger Legaci, сравнимое трио Сайруса Честната. Хедлайнерами субботы станут долгожданные The Hot Sardines.

"Во второй день фестиваля, 21 июля, будет выступать киевский Drum Art Big Band с программой, посвященной 100-летнему юбилею Нета Кинга Коула. Солистами этой программы станут британский соул-вокалист Tony Momrelle, французская певица днепровского происхождения Sacha Mars. Также в этот день зрители насладятся выступлениями немецких музыкантов Chester Harlan и Franz Bauer в коллаборации с квинтетом "Argentum". Кульминацией фестиваля станут выступления квартета Эли Дегибри (Израиль), неоднократного обладателя Грэмми Ришара Бона (Камерун-США) с программой "Наследие". А завершится вечер выступлением британского вокалиста Тони Момреля", - рассказала Анна Русскевич.

Со своей стороны, пиар-директор фестиваля Татьяна Дробахина напомнила, что среди изюминок New story фестиваля стала бесплатная фан-зона по предварительной Интернет-регистрации на несколько тысяч посетителей. Она заполнилась в быстрые сроки.

"В этом году мы организовали специальное фестивальное пространство. Посетителей ждут различные мастер-классы, огненное шоу, выставки, современные инсталляции и фотозоны, планета развлечений для детей. Цены на билеты фестиваля довольно лояльны, при этом уровень звезд не уступает предыдущим годам, а иногда и выше. Например, средства, полученные за продажу билетов в VIP зону, будут направлены на благотворительность, а именно - подопечным благотворительного фонда "Киддо". Также с сегодняшнего дня на трамвайном маршруте №1 курсирует брендированный джазовый трамвай, внутри которого звучат популярные джазовые хиты", - добавила Татьяна Дробахина.

Также среди изюминок фестиваля - проведение образовательной лекции-беседы "Харизма лидера" (20 июля в 12:00, Gogol hub) и лекция-беседа о жизни и творчестве Нета Кинга Коула, посвященная его 100-летнему юбилею (21 июля в 14:00 , Gogol hub).

Кроме этого, 20 и 21 июля в Днепровской академии музыки состоятся бесплатные мастер-классы от хедлайнеров фестиваля.

Подробная программа Международного джазового фестиваля "Джаз на Днепре. New story "размещена на официальных страницах проекта jazz-dnepr.com и в социальных сетях Facebook и Instagram: @jazzonthednieper.