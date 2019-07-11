Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Закарпатья.

Первый подозреваемый - мужчина в возрасте до 25 лет, рост - около 1,75 см. По данным полицейских, он был одет темные спортивные штаны и синюю куртку до колен. На голове у мужчины был седой парик, а сверху - капюшон. Глаза были прикрыты темными очками. На поясе у подозреваемого висела кобура с оружием.

Второй подозреваемый передвигался на велосипеде. Ему тоже около 25 лет, он круглолицый, был один в темные штаны и серую майку. По данным полиции, мог направляться в ужгородский микрорайон "Новый".

Начальник Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Нацполции Андрей Иванкив ехал в автомобиле на окраине города. Когда он притормозил на перекрестке, неизвестный 4 раза выстрелил по его авто.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во время нападения была ранена случайная свидетельница - 66-летняя женщина. Она в больнице, ее жизнь вне опасности.

Иванкив не пострадал. У машины повреждены дверь и крыло. На Закарпатье ввели оперативный план "Сирена". Полиция открыла производство по ст.348 КК Украины - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей". Виновным грозит до 9 до 15 лет за решеткой либо пожизненное заключение.