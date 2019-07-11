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11.07.19 18:25

Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луцке на взятке задержан один из руководителей Волынского областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 01

Оперативники задокументировали коррупционную деятельность руководства областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе. За внеочередное получение кредита для строительство жилого дома по программе "Собственный дом" требовали от местного жителя взятку - 10% от общей суммы кредита, что составляет 30 тыс. гривен.

Сегодня, 11 июля, правоохранители  задержали одного из должностных лиц при получении очередной части взятки в размере 7 тыс. гривен.

Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 02

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Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 03
Один из руководителей Волынского облфонда поддержки индивидуального строительства на селе попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 04

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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