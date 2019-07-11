Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Фейсбуке.
Луценко заявил: "Владельцы прокремлевских медиа протестуют против допросов в ГПУ. Прикрываются журналистской независимостью. Не выйдет.
Это мой участок фронта и я буду делать все, чтобы за антиукраинскую деятельность наступила предусмотренная законом ответственность.
Статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) УК является основанием для допроса всех причастных к этим грязным пророссийских махинациям.