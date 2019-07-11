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11.07.19 18:42

Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что все причастные к антиукраинской деятельности пропагандисты будут допрошены.

Мы допросим собственников прокремлевских медиа, невзирая на их заявления о журналистской независимости, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Фейсбуке.  

Луценко заявил: "Владельцы прокремлевских медиа протестуют против допросов в ГПУ. Прикрываются журналистской независимостью. Не выйдет.

Это мой участок фронта и я буду делать все, чтобы за антиукраинскую деятельность наступила предусмотренная  законом ответственность.

Статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) УК является основанием для допроса всех причастных к этим грязным пророссийских махинациям.

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