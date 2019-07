Выписаться можно, а вот уйти - нет, - Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его с должности главы МИД

Глава МИД услышал отголоски ситуации со своей отставкой в классической рок-балладе. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. "You can check out anytime you like, but you can never leave ..." ("Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти..."). Ну, а я в отпуске", - написал Климкин.

Сегодня Верховная Рада вновь не поддержала отставку Павла Климкина с поста министра иностранных дел. "За" проголосовали только 160 депутатов при необходимых 226.

Напомним, 27 июня Владимир Зеленский обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

В ответ Климкин заявил, что МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом. Также министр опубликовал ноты мид РФ и Украины и объяснил: "Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался".

В итоге, Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Павел Климкин 1 июля заявил, что с 3 июля уходит в "политический отпуск".

В это время руководство внешнеполитическим ведомством осуществляет заместитель министра по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.