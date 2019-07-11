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11.07.19 19:08

Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связи кума Путина Виктора Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, так как каналы были куплены "подставным лицом".

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Об этом заместительница председателя Нацсовета Ульяна Фещук заявила на заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, как отмечают и депутаты, "каналы куплены, на самом деле, подставным лицом, то есть, связи с Медведчуком мы доказать не можем".

Также Фещук отметила, что Нацсовет вместе с Антимонопольным комитетом Украины "начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между конечными бенефициарными владельцами "112 Украина, NewsOne и ZIK". "Эти действия уже начаты после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - добавила она.

Кроме того, Фещук призвала парламент предоставить Нацсовету "более жесткие полномочия".

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Она отметила, что на сегодняшний день "с каналом "112 Украина" у нас есть 33 судебных дела по поводу нарушения ими действующего законодательства, к каналу NewsOne применено 18 штрафных санкций, которые сейчас также оспариваются в суде".

Также Фещук подчеркнула, что сегодня Нацсовет не имеет "эффективного механизма воздействия". "То есть, мы можем только обращаться в суд, а вы знаете, сколько продолжаются судебные заседания", - отметила она.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

О том, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока", стало известно 14 июня. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

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Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

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