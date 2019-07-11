Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президенты обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых в обеих странах людей.

По словам Пескова, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов". Кроме этого, лидеры стран говорили о продолжении контактов в нормандском формате.

Обсуждалось ли предложение Зеленского обсудить кризис в Донбассе с Путиным в Минске при посредничестве лидеров западных стран, пресс-секретарь не уточнил.