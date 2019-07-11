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11.07.19 19:55

Минобороны обещает до конца года ввести в эксплуатацию бронежилеты нового образца

Бронежилеты нового образца, превосходящие теперешние "Корсар 3С" по ряду характеристик, будут утверждены и введены в эксплуатацию до конца года.

бронежилет

Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины майор Сергей Мисюра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшенная эргономика и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии", - сказал Мисюра.

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При этом он подчеркнул, что уровень защиты у новинки будет такой же - четвертый.

"Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", - добавил Мисюра.

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