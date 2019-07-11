С начала суток 1 украинский воин ранен, зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза вблизи Тарамчука с направления Оленивки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Широкино с направления Саханки - из стрелкового оружия;

дважды на окраине Новоселовки Второй с направления Васильевки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

в районе населенного пункта Пески с направления Веселого - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

трижды возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Луганского с направления Нижнее Лозовое - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

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Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий был ранен. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

10 июля вооруженные формирования РФ 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Березовая, Широкино, Гранитное, Красногоровка, Богдановка, Водяное, Николаевка, Тарамчук, Лебединское, Крымск, Причепиловка, Новотошковское, Луганское, Пивденное, Золотое-3, Попасна, Новоалександровка, Золотое-4, Новозвановка, Хутор Вильный, Новолуганское и Зайцево.

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10 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 12 краж, 2 мошенничества, 2 факта незаконного завладения транспортными средствами и 9 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 29 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 тыс.человек и 2 400 транспортных средств. 22 тыс. человек и 2 500 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 27 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

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