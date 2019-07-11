Житомирский бронетанковый завод может выпускать нужную ВСУ технику, но ситуация там ужасная, - Кривонос

Об этом Сергей Кривонос написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня работал на Житомирском бронетанковом заводе. Ситуация ужасная. Нынешнее руководство предприятия довело производство в упадок", - указал он.

По оценке Кривоноса, завод может выпускать технику для ВСУ - именно ту, что нужна нашим подразделениям, и в большом количестве.

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"Люди, которые работают на заводе, мотивированы, профессионально подготовлены, но возмущены - пренебрежительным отношением и политикой нынешнего руководства в отношении предприятия, перспектив его развития, выпуска продукции и уровня заработной платы сотрудников завода", - написал Кривонос.

"На завтра запланирована встреча с руководством Укроборонпрома о ситуации, сложившейся на предприятии", - подытожил он.