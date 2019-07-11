Зеленский назначил 11 политзаключенным, удерживаемым в РФ, государственные стипендии

Соответствующий указ №514/2019 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения стипендии назначены: Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Александр Кольченко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу. Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко, которые уже освобождены из российских тюрем.

Государственные стипендии им. Левка Лукьяненко учредил в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко. Стипендия назначается в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Таким образом, по состоянию на сейчас сумма стипендии составляет 6021 гривну.

При этом назначается до 100 государственных стипендий в год.

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18 мая Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко шести незаконно осужденным российскими судами украинцам на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения активисту Владимиру Балуху, журналисту Николаю Семене, режиссеру Олегу Сенцову, журналисту Роману Сущенко. Также назначены стипендии сроком на один год заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которые также содержались в российских тюрьмах.

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