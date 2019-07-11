Зеленский уволил 57 глав РГА в 13 областях

Как передает Цензор.НЕТ, тексты президентских распоряжений под №№147-203 размещены на официальном сайте Главы государства.
В Волынской области уволен глава Иваничевской РГА.
Главы Петропавловской и Покровской РГА уволены в Днепропетровской области.
В Житомирской области лишились своих должностей главы Брусиловской, Коростенской и Олевской РГА.
Главы Василевской и Ореховской РГА в Запорожской области.
На Киевщине уволены главы Богуславской, Бориспольской, Киево-Святошинской, Переяслав-Хмельницкой, Сквирской и Яготинской РГА.
Главы Березанской и Врадиевской РГА уволены на Николаевщине.
На Полтавщине лишились своих должностей главы Гадячской, Миргородской и Решетиловской РГА.
Главы Демидовской, Здолбуновской и Ривненской РГА уволены в Ривненской области.
На Тернопольщине должностей лишились главы Бережанской, Бучацкой, Гусятинской, Залищицкой, Збаражской, Козовской, Кременецкой, Лановецкой, Монастыриской, Подволочиской, Пидгаецкой, Чортковской и Шумской РГА.
Главы Богодуховской, Балаклейской, Зачепиловской, Золочевской, Коломацкой, Сахновищецкой и Чугуевской РГА уволены в харьковской области.
На Херсонщине уволены главы Великоалександровской, Голопристанской, Олешковской РГА.
Главы Звенигородской и Золотоношской РГА уволены в Черкасской области.
В Черновицкой области уволены главы Выжницкой, Герцаевской, Глыбочицкой, Заставницкой, Кельменецкой, Новоселицкой, Путильской, Сокирянской, Сторожинецкой и Хотинской РГА.