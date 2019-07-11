"Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России" - в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев"

По мнению российской генпрокуратуры, деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Всемирный конгресс украинцев" был создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира этой организации находится в Торонто. На сайте организации сказано, что она является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

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Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все ее счета. Также должны быть закрыты все ее отделения. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.