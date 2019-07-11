С начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны

Об этом сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По словам офицера, в районе ООС осуществляется постоянный контроль за безопасностью и качеством пищевых продуктов. Также проверяют сухие пайки. По результатам проверки забраковано более 5 тыс. комплектов сухпайков.

Мисюра сообщил, что проверки качества пищевых продуктов осуществляют не только в подразделениях ООС, но и в воинских частях во всех регионах страны. Проверяют и пищевые продукты, которые хранятся в неприкосновенных запасах.

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Так, по результатам экспертиз и проверок, с начала этого года в воинских частях забраковано более 120 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов. Также забраковано 30 тыс. комплектов сухих пайков.

Кроме этого, офицер сообщил, что к концу года 284 воинские части и учреждения ВСУ перейдут на новую систему питания. На сегодня она внедрена в 73 воинских частях.

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