Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.07.19 23:21

Чорновол предложила Зеленскому обменять ее на моряков и Сенцова

Кандидат в народные депутаты из списка партии "Европейская солидарность" Татьяна Чорновил в эфире телеканала Эспрессо обратилась к президенту Владимира Зеленского с призывом обменять ее на военнопленных украинских моряков и Олега Сенцова. Так Чорновол ответила на идею Зеленского поменять бывших политиков на военнопленных

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом Чорновол заявила канале Еспресо ТВ, опубликовав свое выступление в Фейсбуке. 

"Если ты говоришь, что надо поменять пленников - меняй! Я готова. Я думаю, что за меня много дадут. Пленных моряков, Сенцова, он уже достаточно отсидел и я готова занять его место. Делай это ", - заявила

"Против меня даже фейковых дело в " Рашке "есть", - добавила депутат.


Ранее президент Зеленский в своем выступлении высказал идею поменять бывших политиков на военнопленных. Следует напомнить, президент заявил, что хочет люстрации всех, кто руководил страной с 2014 года.

Как известно, Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Офисе президента Украины, ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100