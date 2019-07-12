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12.07.19 00:09

Учения "Си Бриз-2019": международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы. ФОТОрепортаж

На учениях "Си Бриз-2019" международная корабельно-катерная группа в составе восьми боевых единиц осуществила переход в заданный район, где провели тренировку по стандартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 01

Возглавил группу ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины. В состав группы вошли три катера Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, два малых бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Аккерман" и "Вышгород", румынский ракетный корвет Lastunul и катер береговой охраны Грузии "Очамчели".

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 02
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 03

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Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 04

В море корабли отработали элементы тактического маневрирования, провели учения по плаванию в разных строях и ордерах, а также обучение по ведению боя со скоростными малоразмерными целями.

Руководили группой с ракетного катера "Прилуки" с использованием исключительно стандартизированных сигналов НАТО.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 05
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 06

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Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 07

Кроме этого, была выполнена задача по конвоированию группы кораблей на переходе морем. В определенной точке катера встретили средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и морской сухогрузный транспорт "Горловка", взяли их под охрану и провели к безопасному, по легенде учений, месту.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 08
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 09
Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 10

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Кроме этого, корабли и катера группы провели артиллерийские стрельбы.

Учения Си Бриз-2019: международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы 11

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