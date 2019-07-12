Учения "Си Бриз-2019": международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Возглавил группу ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины. В состав группы вошли три катера Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, два малых бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Аккерман" и "Вышгород", румынский ракетный корвет Lastunul и катер береговой охраны Грузии "Очамчели".
В море корабли отработали элементы тактического маневрирования, провели учения по плаванию в разных строях и ордерах, а также обучение по ведению боя со скоростными малоразмерными целями.
Руководили группой с ракетного катера "Прилуки" с использованием исключительно стандартизированных сигналов НАТО.
Кроме этого, была выполнена задача по конвоированию группы кораблей на переходе морем. В определенной точке катера встретили средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и морской сухогрузный транспорт "Горловка", взяли их под охрану и провели к безопасному, по легенде учений, месту.
Кроме этого, корабли и катера группы провели артиллерийские стрельбы.