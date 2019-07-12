На выборах в Раду зарегистрированы 755 международных наблюдателей, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

11 июля ЦИК зарегистрировала 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 - от Японии, 27 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 125 - от международной неправительственной организации CANADEM.

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Всего по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей: 56 человек от 9 иностранных государств, 699 человек от 13 международных организаций.