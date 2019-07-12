Россия стремится легитимизировать оккупацию Крыма и создать буферную зону с НАТО, - начштаба армии США Милли

Об этом начальник штаба армии США Марк Милли написал в письме сенаторам Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В частности, в Черном море, Россия стремится легитимизировать свое посягательства на Крым, помешать Украине пользоваться суверенными правами в собственных территориальных водах и контролировать Керченский пролив", - говорится в его письме.

Генерал объясняет, что в европейском регионе, включая Средиземным морем, Россия пытается заблокировать расширение НАТО, чтобы помешать сближению западного политического и военного влияния к своим границам.

"Россия также пытается нивелировать влияние трансатлантических институтов. Она пытается создать защитный буферный регион, чтобы повысить безопасность собственной территории", - отмечает Милли

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В то же время для противодействия политике Кремля необходима координация всех правительственных учреждений, так называемый "целостный правительственный подход", убежден начальник штаба армии США.

"Успешная кампания по противодействию российской гибридной агрессии требует комплексного подхода с привлечением союзников и партнеров, межведомственного сотрудничества американских институтов, и даже усилий частного сектора.

Объединенные силы (США - Ред.) должны улучшить интеграцию собственных возможностей, их эффективного использования, а также усиление наших союзников и партнеров ", - отметил он.

Генерал Милли отметил, что российские операции гибридной войны имеют многоуровневый и комплексный характер, а потому потребует многоуровневых ответов с привлечением правоохранительных органов, разведки, дипломатии, финансового сектора.

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В то же время, по его мнению, США должны стремиться к "стратегической стабильности" в отношениях с Россией.

Напомним, 11 июля в сенатском комитете Конгресса США по вооруженным силам прошли слушания по номинации генерала Марка Милли на должность командующего Объединенного комитета начальников штабов армии США. Он является наиболее вероятным претендентом, чтобы заменить на этом посту генерала Джозефа Данфорда, который занимает его с 2015 года.

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