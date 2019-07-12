Польские дипломаты и политики трактуют Волынскую трагедию "однобоко и политизированно", - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украинско-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь - бесценна. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что однозначно и решительно осуждают преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших.

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"В то же время, не можем согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов. Правда о тогдашних событиях должна быть установлена ​​на основе достоверных архивных материалов. Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокие трактовки и использование ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды", - говорится в сообщении.

"Верим, что диалог между историками и экспертами будет вскоре восстановлен, все спорные моменты изучены и проанализированы в духе взаимопонимания, взаимного уважения и ответственности за будущее отношений между нашими государствами и народами", - добавили в МИД.