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12.07.19 07:53

Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ. ФОТО

Папа Римский Франциск создал экзархат для украинских греко-католиков, проживающих в Италии.

Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Vatican News.

Администратором Экзархата Папа назначил итальянского кардинала Анджело Де Донатиса.

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Кардинал Анджело Де Донатис. Фото: Vatican News

Новосозданная церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии. Духовную опеку 70 тысяч верующих, собранных в 145 общинах, осуществляют 62 священника. Кафедральным храмом и центром Апостольского экзархата будет приходской храм святых Сергея и Вакха в Риме.

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Богослужения в приходском храме святых Сергия и Вакха в Риме. Фото: Vatican News

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В пресс-службе Ватикана отметили, что украинские греко-католики проживают в Италии с конца прошлого столетия.

Напомним, в начале июля в Ватикане проходила встреча Папы Римского с предстоятелем Укринской Греко-Католической Церкви, членами Постоянного Синода и митрополитами.

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