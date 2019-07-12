Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Vatican News.
Администратором Экзархата Папа назначил итальянского кардинала Анджело Де Донатиса.
Кардинал Анджело Де Донатис. Фото: Vatican News
Новосозданная церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии. Духовную опеку 70 тысяч верующих, собранных в 145 общинах, осуществляют 62 священника. Кафедральным храмом и центром Апостольского экзархата будет приходской храм святых Сергея и Вакха в Риме.
Богослужения в приходском храме святых Сергия и Вакха в Риме. Фото: Vatican News
В пресс-службе Ватикана отметили, что украинские греко-католики проживают в Италии с конца прошлого столетия.
Напомним, в начале июля в Ватикане проходила встреча Папы Римского с предстоятелем Укринской Греко-Католической Церкви, членами Постоянного Синода и митрополитами.