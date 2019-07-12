Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - МИД о запрете в России "Всемирного конгресса Украинцев"

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельность Всемирного конгресса украинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает Цензор.НЕТ.



"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ. С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Украинские дипломаты подчеркнули, что Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, несмотря на то, что целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, проведение просветительских и образовательных программ за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932–1933 годах.



"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", – добавили в украинском МИД.

Напомним, в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев".