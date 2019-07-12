Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский

Об этом пишет журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Смотрю, как в соцопросах подрастает рейтинг партии "За життя" и не перестаю удивляться. Ну ладно, я понимаю, что их избиратели не видят ничего плохого в Медведчуке и его пророссийской риторике. Но ведь сама партия сплошь состоит из отъявленных коррупционеров, воров и предателей, которые идут в Раду не потому что "за дружбу с Россией", а просто за баблом. Это люди без каких либо ценностей, который сегодня в "Батькивщине", завтра в Оппоблоке, послезавтра в за "За життя". Там, где больше возможностей для муток. Ярчайший пример - семья Натальи Королевской и Юрия Солода, о коррупционных схемах которых я уже писал пару лет назад. Королевская идет в списке партии "Оппозиционная платформа "За життя". Солод баллотируется на мажоритарном округе в Славянске при поддержке Нели Штепы. Оба любят в своих выступлениях жалеть несчастных пенсионеров. Сетуют на низкие размеры соцвыплат и обещают бороться за их повышение, а всю вину за низкий уровень жизни стариков перекладывают на действующую власть", - подчеркнул Казанский.

"При этом сами супруги в 2015-2016 годах, до введения блокады ОРДЛО, вывезли из Украины в Россию через ЛДНР тысячи тонн лома цветных металлов. Без уплаты каких-либо налогов и пошлин. То есть, фактически кинули бюджет на сотни миллионов гривен, которые могли бы пойти на пенсии тем же старикам и ветеранам. Суть схемы была простой. За вывоз лома цветмета из Украины нужно платить пошлину. Но линия разграничения не считалась границей. Поэтому за вывоз лома из Киева в Красный Луч, который находится под контролем ЛНР, Королевская и Солод не платили в бюджет ничего. Дальше в Красном Луче они переплавлали лом в слитки на своем мини-заводе "Солур". А оттуда вывозили металл в Россию через неподконтрольный Украине участок границы. Тоже, разумеется, ничего не уплачивая в бюджет - ведь на границе нет украинской таможни. Оформлялись все эти поставки через офшор, оформленный на официальную помощницу Королевской - Ольгу Элькину. Эта схема работала бы и сегодня, если бы не блокада, которая остановила перемещения грузов через линию разграничения. Но украсть Королевская и Солод и так успели много", - отметил журналист.

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"Вот так - на словах забота о бедных, жалобы на высокие тарифы, обещания повысить пенсии. На деле - контрабанда в особо крупных размерах. Преступные махинации, из-за которых недополучают деньги школы, больницы, поликлиники, не хватает денег на пособия и соцвыплаты. Почему люди продолжают за ЭТО голосовать? Необъяснимо", - резюмировал Казанский, обнародовав журналистское расследование издания "Восточный вариант".

"Еще с довоенных времен у Королевской и Солода имелся бизнес связанный с цветметом - небольшой завод "Солур", который располагался вблизи г .Красный Луч Луганской области (ныне под контролем ЛНР) и занимался производством сплавов из аллюминия и других цветных металлов. Во времена Януковича, когда Наталья Королевская занимала пост министра социальной политики, этот завод привлекал под госгарантии миллиарды гривен, но после бегства Януковича и начала боевых действий светлая полоса закончилась. Во время войны семейный бизнес депутатов оказался на неподконтрольной территории, однако, если предприятия других бизнесменов в ОРДЛО зачастую захватывали и "нацонализировали" незаконные формирования ЛНР и ДНР, то бизнес Солода и Королевской чудесным образом обходили стороной. И он продолжил свою работу после того, как прекратилась активная фаза боевых действий", - говорится в асследовании.

"Солод и Королевская быстро поняли, какие преимущества дают им новые реалии. После образования ЛДНР часть территории Донбасса превратилась в черную дыру, где не действовали никакие законы и не было никакого контроля украинских проверяющих органов. В 2015-2016 гг из Украины через ОРДЛО можно было вывезти без уплаты каких-либо пошлин любой товар. Ведь линия разграничения формально не считалась границей, и при ее пересечении ни грузовикам, ни поездам не нужно было ничего платить, а участок российско-украинской границы государство просто не контролировало и не могло знать, кто и что через него перевозит. Этим и воспользовались Солод и Королевская. В 2016 году их компании вывезли на неконтролируемую часть Луганской области несколько тысяч тонн лома цветных металлов, без уплаты каких-либо пошлин и налогов в бюджет. Об этом свидетельтсвуют документы "Укрзализныци", - отмечают журналисты издания.

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По данным этих документов в течение 2016 года предприятие "Ресурсинвест 1" отправило более 100 вагонов лома цветных металлов из Киева (станция Дарница) получателю "ГОФ Алмазная" на территорию так называемой "ЛНР". Владельцем грузов, как следует из транспортных накладных, была компания "Укрспецмет" Юрия Солодп и Натальи Королевской, зарегистрированная по тому же адресу, что и принадлежащая им компания "Солур".

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Журналисты отмечают "таким образом Королевская и Солод вывозили лом для нужд собственного производства на неподконтрольную территорию, не уплачивая при этом никаких пошлин. А в дальнейшем оттуда также без уплаты каких-либо пошлин везли полученную продукцию в Россию через неподконтрольный участок границы, что конечно же было нарушением закона. На своем предприятии Королевская и Солод переправляли цветмет в слитки, которые затем через Россию отгружали европейским компаниям. Поставки эти оформлялись через фирму ООО "Юнис", зарегистрированную в Красном Луче, по тому же адресу, что и получатель груза цветмета - ГОФ "Алмазная". В транзитных декларацияз, по которым оформлялись поставки слитков, можно увидеть, что фирма "Юнис" действовала по поручению офшора Aldeco trading, и продавала продукцию словацкой компании "Steelinvest". При этом вывоз груза в Россию осуществлялся через таможню в Новошахтинске, которая как раз находится недалеко от Красного Луча".

Связь офшора с Натальей Королевской и Юрием Солодом подтверждает вот этот документ - платежный ордер. В нем указывается, что представителем офшора Aldeco trading является Ольга Элькина - это официальная помощница народного депутата Натальи Королевской.

Таким образом, помощница Королевской помогала обманывать украинский бюджет и осуществлять нелегальный вывоз слитков из цветных металлов из ОРДЛО в Россию, в обход налогообложения. То есть, говоря попросту обеспечивала работу преступной контрабандной схемы.

Эта схема работала бы и сегодня, если бы не блокада ОРДЛО, которая была введена весной 2017 года. После ее введения, свободный вывоз металлолома на неподконтрольную территорию был запрещен, и лавочка Королевской и Солода закрылась. Однако, за время работы схемы

супруги не заплатили в бюджет Украины больше сотни миллионов гривен налогов, ведь экспортная пошлина на вывоз лома цветных металлов составляет около 15% от стоимости груза. А поскольку металлолом Королевская и Солод вывозили сотнями вагонов, несложно подсчитать, какими деньгами ворочает семейная пара депутатов.

Неуплаченные бизнесом Солода и Королевской налоги - это, по факту, украденные деньги у украинского народа. Ведь низкие пенсии, пособия, зарплаты бюджетников - это как раз следствия подобных махинаций. Выплачиваются они, как известно, из налогов. А если налоги утаивать и не платить, то взять деньги на пенсии будет просто не откуда.

"Таким образом, на словах выступая за повышение пенсий и изображая из себя защитников бедных слоев населения, партия "Оппозиционная платформа "За життя" ведет в парламент преступников и коррупционеров, которые на самом деле пенсионеров обворовывали и уклонялись от уплаты налогов. А чтобы как следует запудрить мозги избирателям и отвлечь их от экономических вопросов, политики в очередной раз прибегают к старым трюкам - спекулируют на языковом вопросе, изображают из себя "защитников ветеранов" и занимаются прочим очковтирательством. Понимают ли сами ветераны, что позируют для предвыборных фотографий рядом с человеком, который фактически их же грабит? Едва ли...", - говорится в расследовании.