Зеленский инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сказал "Українським Новинам".

"Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа). При чем здесь Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем", - сказал он.

По его словам, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что зачастую решения, принятые "реформированными" судебными инстанциями далеки от украинского законодательства и требований Конституции. По его мнению, такие решения являлись "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Именно в связи с этим была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

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