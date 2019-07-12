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12.07.19 11:01

После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал законы, принятия которых эта политсила будет добиваться еще до конца 2019 года.

дмитрий,разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналу "Новое время".

"После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.

Он добавил, что партия "Слуга народа" сейчас разрабатывает закон о парламентской опозиции.

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Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.

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