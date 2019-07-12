После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналу "Новое время".
"После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.
Он добавил, что партия "Слуга народа" сейчас разрабатывает закон о парламентской опозиции.
Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.
3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.