После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналу "Новое время".

"После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.

Он добавил, что партия "Слуга народа" сейчас разрабатывает закон о парламентской опозиции.

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Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.