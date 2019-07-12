Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП", – заявили там

"Больше не были", – заверили в ОП.

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"Эта информация – фейк. Просим опровержения", – отметили в команде Зеленского.

"Украинская правда" обращалась за комментарием в Офис президента и Госбюро расследований относительно информации о якобы следственных действиях в ОП, проведенных в четверг вечером.

В ГБР также заявили: "Это фейковая информация".

"Никаких следственных действий там вчера не было", – сказала пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

"Уголовное производство в отношении ситуативной комнаты есть. Оно расследуется. В его рамках проводятся какие-то определенные следственные действия", – отметила она.

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"Но вчера никаких следственных действий в офисе президента не проводилось. Это однозначно. ГБР там вчера не было. В целом производство было зарегистрировано, оно расследуется", – отметила Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента.