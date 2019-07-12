Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения", - сказал Гордеев журналистам в пятницу, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне 2019 года. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

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Отметим, что ранее Путин уверял, что "иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать".

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, США и членов Европейского Союза, было введено Россией в августе 2014 года. Оно подразумевает запрет на импорт некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после оккупации Крыма.

Через год вступил в силу указ, согласно которому санкционные продукты, ввезенные на территорию России, должны уничтожаться.

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Позже Федеральная таможенная служба РФ предложила расширить список санкционных продуктов. В ее письме говорилось о включении в список попавшей под ограничения продукции, в частности, овощей, мяса птицы, а также некоторых фруктов и орехов.

24 июня 2019 года Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года.