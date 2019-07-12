Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз. Продукт распада аммония-аммиак. По сути это канализационные стоки. Фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и пр.", - написала она.

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При этом содержание кислорода в воде в 60 раз ниже нормы, как свидетельствуют результаты исследования.









