Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию

Артеменко уволен в связи с истечением срока полномочий в соответствии с п. 13 ч.1 ст. 106 Конституции Украины и ст. 4 закона о Нацсовете по вопросам телерадиовещания, сообщает официальный сайт президента, передает Цензор.НЕТ.

Артеменко был членом Нацсовета по телерадиовещанию с 7 июля 2014 года. Вскоре был избран председателем Нацсовета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета. Новоизбранный президент Зеленский своими указами 24 мая уволил Артеменко с должности члена НКРСИ, а также восстановил его в должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, отменив указ о назначении на эту должность Владимира Горковенко.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 18 июля рассмотрит иск Горковенко к президенту Зеленскому о признании противоправным и отмене указа об увольнении его с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию.