В оздоровительном лагере под Одессой произошло массовое отравление детей: госпитализированы 46 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Сообщается, что в лагере находятся 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

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"В настоящее время на территории лагеря работают представители Госпродпотребслужбы Одесской области, ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Ситуацию координирует директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Теряева Елена Геннадьевна.

Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления.

"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксацийнои терапий", - сообщает исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Шаталова Светлана Николаевна.

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С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

По результатам служебного расследования будут приняты жестокие меры. Осуществляется подготовка заседания районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.