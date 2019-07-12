Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.07.19 13:00

Кабмин представил портал госпредприятий ProZvit с показателями их работы

Кабинет министров представил портал государственных предприятий ProZvit, где будут доступны их показатели работы.

кубив

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики государственных предприятий сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Сегодня представляем портал государственных ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале", - сказал Кубив.

Он отметил, что сейчас каждый желающий может зайти на данный портал и увидеть соответствующие показатели работы государственных предприятий.

В министерстве считают, что данный портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.

Как известно, в 2018 году 100 крупнейших государственных предприятий получили чистую прибыль 25 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100