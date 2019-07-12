Послы G7 раскритиковали предложенную Зеленским люстрацию: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Об этом заявляют послы стран "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.

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