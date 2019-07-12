Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Омелян написал в Facebook, что ему "очень льстит внимание президента Украины".
"В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия", - отметил Омелян.
Он поинтересовался, чего достиг Зеленский после вступления в должность.
"Все плохо и все не такие – это замечательный тезис. Я его слышал и 15 лет назад, и девять лет назад. Слышу последние пять. Вы сами-то что пытались сделать? Почти два месяца уже прошло... Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видения, команды, желания, времени? Ну, протянете вы на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник и спросят: "А что, кроме "Сватов" и "Квартала 95" по телевидению, нас кормить не будут?" И поедете вы в Ростов, вести "смехопанораму" на региональном телевидении", - написал Омелян.
Министр добавил, что президентом быть очень тяжело.
"И для человека, который им является или притворяется, и для собственной семьи. Готовьтесь, потому что спасибо никто не скажет точно, даже если сделаете грандиозные свершения. Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось", - подытожил он.
Свой пост министр Омелян сопроводил такой иллюстрацией:
Напомним, Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.