Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Омелян написал в Facebook, что ему "очень льстит внимание президента Украины".

"В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия", - отметил Омелян.



Он поинтересовался, чего достиг Зеленский после вступления в должность.



"Все плохо и все не такие – это замечательный тезис. Я его слышал и 15 лет назад, и девять лет назад. Слышу последние пять. Вы сами-то что пытались сделать? Почти два месяца уже прошло... Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видения, команды, желания, времени? Ну, протянете вы на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник и спросят: "А что, кроме "Сватов" и "Квартала 95" по телевидению, нас кормить не будут?" И поедете вы в Ростов, вести "смехопанораму" на региональном телевидении", - написал Омелян.

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Министр добавил, что президентом быть очень тяжело.

"И для человека, который им является или притворяется, и для собственной семьи. Готовьтесь, потому что спасибо никто не скажет точно, даже если сделаете грандиозные свершения. Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось", - подытожил он.

Свой пост министр Омелян сопроводил такой иллюстрацией:

Напомним, Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.

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