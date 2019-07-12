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12.07.19 14:24

На оккупированном Донбассе зафиксирован рост разбойных нападений и ограблений местных жителей наемниками РФ, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск демонстрирует незаинтересованность в решении проблем, связанных с ухудшением морально-психологического состояния в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Так, по данным разведки, с начала июня с.г. в подразделениях российско-оккупационных войск прекращена практика проведения мероприятий по предотвращению совершения военнослужащими преступлений и беспорядков против гражданского населения. Следствием этого стал стремительный рост количества случаев их причастности к разбойным нападениям и ограблений домохозяйств местных жителей.

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В то же время на пунктах въезда / выезда участились случаи безосновательного изъятия оккупантами материальных ценностей и продовольственных товаров у граждан, прибывающих на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

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