Террористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.
"На луганском направлении после 5 утра противник со стороны оккупированной Горловки из противотанкового ракетного комплекса обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево.
Кроме того, с 5:20 до 6:00 оккупанты из вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям наших войск неподалеку от Травневого", - сообщил он.
По словам Прауты, на донецком направлении ночью враг со стороны оккупированной Ужовки из ручных противотанковых гранатометов в течение 20 минут обстреливал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Лебединского.
Также со стороны Ужовки уже около 6 утра российско-оккупационные войска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Водяного.
"Отмечу, что в этот же утренние часы на позициях украинских войск, оборудованных вблизи Новотроицкого, разорвались 9 мин калибра 82 мм, выпущенных со стороны оккупированного Докучаевска", - сказал Праута.
Вместе с тем, по данным Минобороны, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.
"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - добавил спикер Минобороны.