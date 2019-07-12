Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - сказал пресс-секретарь.

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Напомним, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.