НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника евромайдан Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем Генпрокурора А.Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - рассказала она.

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"Напомню, что поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года. Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является О.Горошинский, известный защитник "беркутовцев" и самого Януковича. Производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины. ("Злоупотребление властью или служебным положением) ... Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, Генпрокурор Луценко мешает и НАБУ. Поборемся!" - заявила Сарган.







