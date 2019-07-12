Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения"

Об этом он сообщил Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения. Смотрим, что было сделано за время моего отсутствия в должности, проводим инвентаризацию", - проинформировал Семенихин.

Он также заверил, что имеет не только решение суда о его восстановлении в должности, но и соответствующий исполнительный лист.

"Распространяется информация, будто бы я пришел в горсовет по решению суда без исполнительного листа. Это не так, он у меня на руках", - отметил Семенихин по поводу информации о том, что секретарь горсовета Татьяна Сизон, которая с августа прошлого года выполняла обязанности мэра, обратилась в полицию по поводу неправомерных действий Семенихина.

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Как сообщалось, 28 августа 2018 на сессии Конотопского горсовета отсутствие Семенихина депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. 5 июля 2019 г. Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного решения. Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года.

Сейчас баллотируется в народные депутаты в избирательном округе № 160 самовыдвиженцем.

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.