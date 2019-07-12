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12.07.19 15:45

МИД Украины изучает вопрос возможного визита представителей Венгрии на Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины изучает вопрос возможного будущего визита венгерских высокопоставленных лиц, включая главу МИД Петера Сийярто, в Закарпатскую область.

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Об этом сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Катерина Зеленко в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"МИД известно о планах венгерских чиновников посетить Закарпатскую область накануне внеочередных парламентских выборов в Украине. В поле зрения МИД также попали сигналы СМИ и общественных активистов относительно возможного использования этих визитов в политическом процессе как агитации за отдельных кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в Закарпатской области", - сказала Катерина Зеленко.

По ее словам, МИД изучает упомянутые вопросы.

"Министерство скоординирует свои действия с президентом Украины, по итогам чего венгерская сторона будет соответственно проинформирована", - добавила она.

Как сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источник, министр иностранных дел Венгрии прибудет на Закарпатье 16 июля. В программе его визита - посетить Берегово и встретиться с лидерами венгерских организаций.

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