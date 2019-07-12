"Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Об этом сообщает пресс-служба телеканала, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, активист Сергей Стерненко призвал пикетировал телеканал с требованием не допустить в эфир пропагандистский фильм.

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"Есть предложение сходить в кино. Майдан организовало ЦРУ. В Украине гражданская война. Украина вмешивалась в выборы в США. Путин - миротворец и не виноват. Медведчук вообще топ-менеджер и мы должны извиниться перед россией и создать с ней союз. Это цитаты нового фильма Стоуна "нерассказанная история Украины". Главные герои - путин и медведчук. Эти кадры это скриншоты из этого фильма. И этот кусок пропаганды покажут у нас. Официально. По телевидению. Трансляцию будет осуществлять 112 канал, который принадлежит упомянутому куму террориста №1. Уже в эту субботу в 21 часов. Интересно посмотреть, что еще там покажут и расскажут о нашей стране, поэтому предлагаю прийти туда чуть раньше.

На допремьерный спецпоказ, так сказать.13 июля, в субботу, в 18:00. На день рождения Сенцова, кстати. 112 канал. Киев, ул. Дегтяревская, 21Г. Не забудьте взять билеты и друзей", - призвал Стерненко.



