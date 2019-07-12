Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве. ФОТО

Полицейским удалось задержать молодого человека "в ходе реализации оперативной информации о возможном сбыте психотропных веществ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Задержанным оказался 21-летний житель Сумской области, ранее проблем с законом не имевший. У него изъяли вещество, похожее на кокаин, электронные весы и фасовочные пакеты. Стоимость наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 300 000 гривен", - сказано в сообщении полиции.

Начато производство по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Если молодого человека признают виновным в продаже наркотиков, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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