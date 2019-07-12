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12.07.19 18:00

Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова

Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова.

Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

Петухов опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.

На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - отметил Петухов.

Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова 01

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Напомним, Сергей Литвинов - гражданин Украины, который проживал в Луганской области в селе Камышное, это 5 километров от российской границы, и работал скотником в местом агрохозяйстве. Дело с его осуждением российским судом является одной из политически мотивированных. Сначала ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях, затем они были переквалифицированы на бандитизм, но так же в контексте вооруженного конфликта на территории Украины. Его обвинили в том, что он, будучи бойцом батальона "Днепр-1", которого там не было вообще, якобы совершал какие-то разбойничьи действия. В конце июня 2019 года появилась информация, что Сергей Литвинов находится в украинской колонии в Харьковской области.

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