Тесля: Сегодня ФСБ искусственно дестабилизирует польско-украинские отношения, как в прошлом веке это делал НКВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбук написал глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля.

По его мнению, попытки Кремля посеять вражду между польским и украинским народами имеют "системный и спланированный характер". "Хочу поблагодарить городские власти Вроцлава за адекватную реакцию на так называемые "антиукраинские провокации". Украинскому обществу и МИД стоит брать пример с польской стороны и решительно противодействовать попыткам Москвы разыграть в Украине "антипольский шабаш". Говорить о Достоинство может только тот, кто осознает причины и последствия действий", — пишет Тесля.

Он также призвал историков приобщиться к раскрытию правды о том, как НКВД и его преемники в лице КГБ и ФСБ искусственно дестабилизируют польско-украинские межнациональные и международные отношения.

Напомним, в польском Вроцлаве десятки националистов устроили марш, целью которого было "почтить память мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья". Власти Вроцлава остановили марш менее чем за час после его начала — за разжигание ненависти к украинцам.