Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Нынешнее решение итальянского суда, приговорившего украинского добровольца Виталия Маркива на двадцать четыре года, требует обжалования, подчеркнул Арсений Яценюк: "Всем, кто беспристрастно следил за процессом, понятно, что веских доказательств вины нацгвардейця Маркива нет".

Он подчеркнул, что обвинения строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".

"Надо продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушным Украины", - подчеркнул он.

"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

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