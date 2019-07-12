Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук идёт на выборы с рекламой "Слуги народа" и 95 квартала

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Роман Синицын, информирует Цензор.НЕТ.

"Евгений Рищук развесил борды в стиле "Слуги народа". Да, это может каждый сделать, за это нет наказания. Но настоящий кандидат от "Слуги народа" не развесил.

Евгений Рищук проводит концерты 95 квартала. Нет, это не шутка. Вот афиша. Концерт и спонсор фирма Рищука "Укравит".

Евгений Рищук на всех встречах рассказывает, что он ваш представитель и баллотируется он именно от Владимира Зеленского", - написал Синицын.

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Он отмечает, что кандидат от партии "Слуга народа" не ведет никакой агитации на 186 округе, что позволяет Рищуку говорить что-угодно.

Активист обращает внимание действующего президента, что если после его визита в Херсонскую область ситуация на округе не изменится, то "убийца Кати Гандзюк станет кандидатом от Владимира Зеленского. При его молчаливой поддержке".

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